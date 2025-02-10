Президент Трамп: "Освобожденные заложники выглядят как пережившие Холокост"

Президент США Дональд Трамп, направляясь в Новый Орлеан на "Супербоул", провел беседу с журналистами, сопровождавшими его на борту Air Force One. Он прокомментировал состояние заложников и подтвердил свои намерения в отношении сектора Газы.

Трамп заявил, что Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен Ами, освобожденные из плена ХАМАСа, выглядят как пережившие Холокост. "Они в ужасном состоянии, измождены. Не знаю, сколько еще мы сможем это терпеть. На каком-то этапе наше терпение кончится", – предупредил он группировку.

"Такое ощущение, что они не ели месяц. Не так давно они были здоровыми, а посмотрите на них сейчас – они состарились на 25 лет. К заложникам относились чудовищно, жестоко. Даже те, кого выпустили раньше, их физическое состояние лучше, но они подверглись психологическим издевательствам", – добавил он.

Президент подчеркнул: "Я думаю, что это большая ошибка – позволять людям – палестинцам, людям, живущим в Газе, – вернуться снова, если мы не хотим, чтобы ХАМАС вернулся. Думайте об этом как о большом объекте недвижимости. Соединенные Штаты будут владеть им, и мы будем медленно – очень медленно, мы никуда не торопимся – развивать его. Мы скоро обеспечим стабильность на Ближнем Востоке", – сказал Трамп журналистам.