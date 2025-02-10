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На этой неделе в мире отметят День всех влюбленных

День всех влюбленных
Праздники
время публикации: 10 февраля 2025 г., 05:07 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 05:08
На этой неделе в мире отметят День всех влюбленных
AP Photo/Rebecca Blackwell

На этой неделе, 14 февраля, во многих странах будет праздноваться День Святого Валентина, День всех влюбленных. Особое внимание Дню всех влюбленных уделяется в католических странах. Хотя церковь легкомысленное отношение к празднику не одобряет.

В этот день дамам традиционно рекомендован красный цвет, а мужчинам следует не забывать дарить своим подругам алые цветы и шоколадки. Обмен "валентинками", открытками с признаниями в любви, также приветствуется.

Священники католической церкви рекомендуют относиться ко Дню Святого Валентина, как ко дню семьи – настоящей или будущей.

Примечательно, что данный праздник отмечают не только в Европе и Америке, но и в Азии. Так, например, День всех влюбленных "прижился" в коммунистическом Китае.

Во многих мусульманских странах открытое празднование Дня Святого Валентина запрещается или, по крайней мере, не приветствуется. Причем порой это зачастую касается даже курортных зон в странах ислама. Однако в Индонезии, например, этот день многие отмечают как праздничный. До захвата Афганистана талибами "красный день" праздновали и в этой стране. До войны отмечали этот день яркими подарками женщинам и многие жители Газы.

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