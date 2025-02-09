NBC: генпрокурор США остановила борьбу ФБР с информационным влиянием России и Китая

Новый глава министерства юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди подписала указ "о прекращении действий федеральных правоохранительных органов по борьбе с кампаниями влияния со стороны Китая и России, которые пытаются заслужить расположение и посеять хаос в американской политике", передает NBC News.

По сути речь идет о директиве по прекращению действия соответствующих программ ФБР США, "чтобы освободить ресурсы для решения более насущных задач".

В решении, о котором сообщает NBC, говорится, что уголовные обвинения за нарушение закона о регистрации иностранных агентов, который требует от людей регистрироваться при лоббировании интересов иностранного государства, "должны ограничиваться случаями предполагаемого поведения, похожего на более традиционный шпионаж со стороны иностранных правительственных субъектов".

Решение Пэм Бонди шокировало многих бывших сотрудников минюста США и ФБР, отмечается в публикации.

Ранее министерство юстиции США распустило группу KleptoСapture, которая занималась выявлением и арестом зарубежных российских активов, случаев обхода санкций, а также раскрытием схем, которые помогают теневому бизнесу скрывать собственность в Америке, отмечает "Интерфакс".