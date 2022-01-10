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NEWSru.co.il :: В мире10 января 2022 г., 14:48

В результате взрыва около школы в Афганистане погибли девять детей

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В результате взрыва около школы в Афганистане погибли девять детей

В понедельник, 10 января, афганское информационное агентство Aamaj News сообщило, что в результате взрыва минометного снаряда в провинции Нангархар (на востоке Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном) погибли не менее девяти детей, еще четверо получили ранения.

Судя по опубликованной информации, взрыв прогремел во дворе одной из школ в районе Лал Пур, когда тележка с продуктами наехала на неразорвавшийся снаряд.

Как отмечает агентство Associated Press, руководство "Талибана", захватившего власти в Афганистане, пока не комментирует этот трагический инцидент.


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