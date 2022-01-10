Путин: "В Казахстане применялись майданные технологии"

Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы массовых демонстраций в Казахстане использовали те же методы, которые были применены в Украине в 2014 году при смещении президента Виктора Януковича.

"Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов", - сказал он, добавив, что речь идет об агрессии против Казахстана при помощи боевиков, прошедших подготовку за границей.

Выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, российский лидер заявил, что после выполнения своих задач российские войска покинут Казахстан. "Миротворческую операцию" он назвал своевременной и легитимной.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Россию и Беларусь за введение войск. По его словам, президенты этих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко показали "боевое братство".