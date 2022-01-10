В Туркменистане президент распорядился потушить газовый кратер "Врата ада"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову "собрать ученых и в случае необходимости привлечь иностранных консультантов", чтобы найти способ, как потушить газовый кратер, горящий более 50 лет. Об этом сообщило издание "Туркменистан сегодня". https://tdh.gov.tm/ru/post/29872/zasedanie-kabineta-ministrov-turkmenistana-27

Горящий газовый кратер "Врата ада" расположен в городе Дарваза, примерно в 260 км к северу от Ашхабада. Его диаметр достигает 60 метров, глубина - около 20 метров. Около 50 лет назад кратер, который сегодня считается достопримечательностью Туркменистана, был подожжен советскими геологами. В 1971 году во время бурения в каверну провалились верхние слои грунта и образовалась большая дыра, наполненная газом. В образовавшийся кратер провалилась буровая вышка с оборудованием. Тогда ученые решили, что газ в кратере можно поджечь, чтобы избежать отравления людей и скота. Никто не думал, что огонь не погаснет и будет гореть десятилетиями.

Президент Туркменистана, отдавая распоряжение, отметил, что "Врата ада" негативно влияют на экологию и здоровье людей. Кроме того, теряется сырье, которое можно было бы экспортировать.