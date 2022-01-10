В Женеве начались переговоры по Украине, Блинкен: "Когда русские приходят, их трудно заставить уйти"

Утром 10 января в американской дипломатической миссии в Женеве начались переговоры делегаций США и России по ситуации на российско-украинской границе. США требуют гарантий, что Россия не вторгнется в Украину, Россия – гарантий нерасширения NATO на восток.

США готовы обсуждать вопрос ограничений на размещение в Европе ракет, представляющих угрозу России, а также масштабы военных учений на восточной границе NATO. В то же время, утверждают в Вашингтоне, любые уступки возможны только на основе взаимности.

Если российское вторжение в Украину остается гипотетическим сценарием, под угрозой которого Россия может добиться от США и их союзников реальных уступок, введение российских войск в Казахстан стало фактом, изменившим геополитическую ситуацию в Центральной Азии.

Государственный секретарь США Тони Блинкен накануне переговоров заявил, что США не согласятся на два основных требования России: не допустить вступления Украины в NATO и сократить военное присутствие альянса в Восточной Европе.

Он также выразил уверенность, что власти Казахстана были способны самостоятельно справиться с протестами, и обращение за иностранной помощью кажется ему странным. "История нас учит, что, когда русские приходят, их очень трудно заставить уйти", - сказал госсекретарь.