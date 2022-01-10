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NEWSru.co.il :: В мире10 января 2022 г., 19:35

Российский актер Леонид Куравлев госпитализирован с пневмонией

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Больничный комплекс в Коммунарке

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев доставлен в подмосковную больницу с пневмонией. Об этом журналистам рассказал его сын Василий.

"Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация", - цитирует сына актера ТАСС. В больнице журналистам сообщили, что Куравлев был госпитализирован 5 января, и он находится в реанимации.

Леониду Куравлеву 86 лет. Он снялся в в фильмах "Живет такой парень", "Золотой теленок", Иван Васильевич меняет профессию". Наибольшую известность ему принесла роль сантехника Афанасия Борщова в комедии "Афоня".


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