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    В мире

    Правительство Латвии предлагает изменить закон о репатриации из-за наплыва россиян

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    Правительство Латвии предлагает изменить закон о репатриации из-за наплыва россиян
    Фото: А.Завин/NEWSru.co.il

    Кабинет министров Латвии поддержал предложение министра внутренних дел Мариса Кучинскиса вынести на рассмотрение сейма предложение о приостановке действия принятого в 1995 году закона о репатриации. Этот закон предоставляет возможность получить латвийское гражданство потомкам этнических латышей и ливов, проживающим за границей.

    По данным МВД, изначально возможностью репатриироваться в одинаковой степени пользовались лица, проживающие как на пост-советском пространстве, так и в западных странах. Однако в последнее время доля россиян все более растет. В 2022 году граждане России составили 81% от подавших просьбу, при этом и после российского вторжения в Украину, и с объявлением мобилизации наплыв россиян значительно усилился.

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    Как сообщает издание Delfi, увеличилось число подающих просьбу россиян, у которых есть латышские предки, но до начала войны они не проявляли интереса к их этнической родине. В частных разговорах эти люди признаются, что их интересует гражданство Евросоюза, а не Латвии. Существенно возросло и число фальшивых документов.

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    При этом для потомков латышей и ливов предлагается сохранить возможность получения временного вида на жительства сроком на пять лет. При условии постоянного проживания в Латвии и сдачи экзамена на знание латышского языка по истечении этого срока будет выдаваться постоянный вид на жительство.

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