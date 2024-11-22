Трамп выдвинул Пэм Бонди на пост генпрокурора США
время публикации: 22 ноября 2024 г., 09:12 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 09:20
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность генпрокурора США. Он напомнил, что Бонди проработала прокурором почти 20 лет.
"Пэм вернет министерство юстиции к его прямому назначению – борьбе с преступностью и восстановлению безопасности в Америке," – заявил Трамп.
Ранее кандидатом на посты генерального прокурора США считался бывший конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц. Но 21 ноября он сам снял свою кандидатуру.
Пэм (Памеле Джо) Бонди 59 лет. Она была генеральным прокурором Флориды с 2011 по 2019 год, и являлась первой женщиной, избранной на эту должность. Работала в команде адвокатов Трампа.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 ноября 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 ноября 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 ноября 2024