В Амстердаме осквернен памятник Анне Франк – еврейской девочке из этого города, ставшей символом Холокоста. На постаменте статуи красной краской вывели слово "Газа". Начато расследование.

Мэр Города Фемке Халсема резко осудила вандализм. Они призвала свидетелей осквернения обратиться в полицию: "Девушка, жестоко убитая нацистами в возрасте 15 лет, напоминает нам и нашему городу о необходимости оставаться гуманными даже в самых тяжелых условиях, Осквернение статуи не помогло ни одному палестинцу".

Книготорговец Герт-Ян Йиминк, который 20 лет назад выступил инициатором установки памятника, отметил, что муниципалитет отверг его призыв установить камеры видеонаблюдения. "Памятник олицетворяет 14000 живших в этом районе евреев, которые были убиты. Он никак не связан с нынешними событиями", – подчеркнул он.