Отчет перед Днем Катастрофы: "Еврейскому образу жизни на Западе может прийти конец"

Накануне Дня Катастрофы и Героизма Антидиффамационная лига и Тель-Авивский университет представили отчет, посвященный распространению антисемитских настроений в мире. Документ свидетельствуют о резкой вспышке ненависти к евреям после 7 октября 2023 года.

Так, в Нью-Йорке, городе с самым большим еврейским населением в мире, полиция в 2023 году зафиксировала 325 преступлений на почве ненависти к евреям, по сравнению с 261 в 2022 году. В Лос-Анджелесе этот показатель составляет 165 по сравнению с 85 годом ранее.

В общей сложности Антидиффамационная лига зафиксировала в США 7523 антисемитских инцидента по сравнению с 3697 в 2022 году. Число нападений возросло с 111 до 161, а число случаев вандализма с 1288 до 2106.

Во Франции число антисемитских инцидентов выросло с 436 в 2022 году до 1676 в 2023 году, а нападений с 43 до 85 случаев. В Великобритании число антисемитских инцидентов выросло с 1662 в 2022 году до 4103 в 2023 году, а нападений с 136 до 266 случаев. Значительный рост отмечается в Германии, Бразилии, ЮАР, Мексике, Италии, Австралии.

"На дворе не 1938 год, даже не 1933. Но если нынешняя тенденция продолжится, возможности вести еврейский образ жизни на Западе придет конец – это касается и ношения Звезды Давида, и посещения синагоги, и отправки детей в еврейские школы, и общению на иврите", – заявляет глава Центра исследования современного еврейства Урия Шавит.

Он также утверждает: при всей ограниченности возможностей поддержать еврейские общины, Израиль не делает даже то, что мог бы сделать. "Нет действенного плана борьбы с антисемитизмом, основанного на нуждах еврейских общин – все ограничивается помпезными заявлениями и бессистемными инициативами", – говорит он.