ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Федеральная служба безопасности России утверждает, что ею был предотвращен теракт на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Согласно сообщению, он был организован Службой безопасности Украины.

Как утверждается, в российскую контрразведку обратился офицер 2000 года рождения, рассказавший, что через интернет с ним установил контакт сотрудник украинских спецслужб, представившийся Олегом.

Обещая ему вознаграждение и предлагая организовать побег из России, а также угрожая сфабриковать дело о финансовой помощи Украине, "Олег" пытался склонить его к сотрудничеству. Но дальнейшая операция шла под контролем ФСБ.

Когда "Олегу" была передана видеозапись с инсценировкой теракта, он разорвал все контакты с офицером. Теперь против украинского агента и других неостановленных лиц возбуждено уголовное дело о вовлечении в террористическую деятельность.

Отметим: "Адмирал Кузнецов" находится на капитальном ремонте с 2017 года, и эксперты сомневаются, что крейсер когда-либо выйдет в море. В ходе работ был потоплен плавучий док, в котором находился корабль. На крейсере произошло несколько пожаров. Так, в 2019 году во время сварочных работ искра попала в трюм, где было разлито топливо. Ущерб составил полмиллиарда рублей.

В последнее время российские спецслужбы регулярно сообщают о срыве украинских диверсий. Утром 10 июля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на трех высокопоставленных военных, а два дня назад – о предотвращении угона в Украину ракетоносца Ту-22.