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Байден на вашингтонском саммите NATO: "Украина остановит Путина"

время публикации: 10 июля 2024 г., 13:59 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 14:08
Байден на вашингтонском саммите NATO: "Украина остановит Путина"
AP Photo/Evan Vucci

В Вашингтоне начинает работу саммит NATO, приуроченный к 75-й годовщине создания этого блока. Основными вопросами на повестке встречи в верхах станут помощь Украине и укрепление коллективной безопасности в связи с глобальными изменениями. Успех саммита продемонстрирует международный авторитет Джо Байдена.

"Автократы стремятся подорвать мировой порядок, в общем и целом, сохранявшийся на протяжении 80 лет. Террористы строят гнусные схемы, неся хаос и страдания. В Европе продолжается путинская агрессивная война против Украины", – заявил президент США.

"Путин хочет ни больше ни меньше, как полного подчинения Украины, хочет положить конец украинской демократии, уничтожить украинскую культуру и стереть Украину с лица земли. Он не остановится на Украине, не заблуждайтесь. Украина может остановить и остановит Путина", – выразил уверенность американский президент.

Разговор пойдет об увеличении вооруженных сил и оборонных расходов, наращивании оборонного производства – как для помощи Украины, так и для собственных военных нужд. В саммите принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, лидеры Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии – это проявление необходимости сдерживать Китай.

Встреча проходит на фоне электоральных успехов европейских ультралевых и ультраправых сил, которые скептически относятся к вопросам коллективной безопасности. Сомневается в целесообразности альянса и Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом.

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