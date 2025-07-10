Отчет британского парламента: 15 угроз покушения на иранских диссидентов и евреев за три года

Комиссия парламента Великобритании по вопросам обороны и разведслужб опубликовала 260-страничный отчет по иранской угрозе.

В отчете отмечается, что основными стратегическими цели Ирана в отношении Великобритании являются подрыв отношений Великобритании с США и Израилем, ослабление британских связей в сфере безопасности на Ближнем Востоке, сокращение британского военного присутствия на Ближнем Востоке и принуждение Лондона к прекращению критики Ирана по различным вопросам.

Одной из основных тактических целей Ирана в отношении Великобритании является слежка за противниками иранского режима и подавление диссидентов, включая их физическое устранение. Также существует повышенная угроза еврейским и израильским интересам в Великобритании.

Британские разведслужбы сообщили комитету, что с 2022 года были зафиксировано не менее 15 угроз покушения против оппозиционных СМИ, иранских диссидентов и видных лиц еврейской общины.

Иран и его союзники также связаны с подготовкой террористических атак, включая разведку целей и накопление взрывчатых веществ на случай, если иранский режим решит, что такая атака необходима. Одним из примеров является сбор разведданных о израильских/еврейских целях.

Иран не рассматривает атаки на диссидентские, еврейские и израильские цели в Великобритании как атаки на Великобританию. В связи с этим авторы отчета рекомендуют правительству "при каждой возможности ясно давать понять Ирану, что такие атаки будут являться агрессией против Великобритании и будут получать соответствующий ответ".