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Создан трилатеральный форум между Израилем, Германией и Австрией

Германия
Международные соглашения
Гидеон Саар
Австрия
МИД
время публикации: 10 июля 2025 г., 16:15 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 16:15
Создан трилатеральный форум между Израилем, Германией и Австрией
Пресс-служба министра Гидеона Саара. Фото: Шалев Ман

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар провел сегодня встречу в МИД Австрии в рамках трехстороннего форума с министром иностранных дел Австрии Беатой Майнль-Райзингер и министром иностранных дел Германии Йоханнесом Вадефулем.

В ходе встречи министр Саар представил своим коллегам доклад проекта "Дина", документирующий сексуальное насилие, совершенное боевиками ХАМАС 7 октября.

Стороны договорились о создании постоянного трилатерального диалога между Израилем, Германией и Австрией. Следующая встреча форума пройдет в Берлине.

Встречи в Вене стали продолжением личных переговоров министра Саара с главами МИД Германии и Австрии. Напомним, Саар принимал министра Вадефуля в Израиле в марте, а на прошлой неделе – главу МИД Австрии Майнль-Райзингер.

Из заявления Гидеона Саара для СМИ: "Сегодняшняя трехсторонняя встреча между Израилем, Германией и Австрией – это не разовая акция. Это начало постоянного трехстороннего диалога между нашими странами. Это стратегическое партнерство. Я верю, что это выражение глубокой приверженности существованию Израиля и его безопасности – особенно на фоне колоссальных вызовов, с которыми мы столкнулись после резни 7 октября".

О переговорах по освобождению заложников Саар отметил: "Израиль серьезен в своих намерениях достичь соглашения о заложниках и прекращении огня в Газе. Я считаю, что это достижимо".

О хуситской угрозе: "Террористическая организация хуситов из Йемена потопила судно в Красном море. Погибли многие пассажиры, выжившие были захвачены в плен. Это уже второй подобный пиратский акт со стороны иранских прокси только за эту неделю! Я призываю Европу пересмотреть свое отношение к этой угрозе для глобального мира и безопасности. Если мы не остановим хуситов сейчас – эта проблема не исчезнет".

Кроме того, Гидеон Саар прокомментировал теракт, произошедший в районе Гуш-Эцион: "всего за несколько минут до пресс-конференции был застрелен 20-летний израильтянин. Когда в ЕС обсуждают так называемое "насилие поселенцев", важно помнить: именно израильские жители Иудеи и Самарии – это та часть общества, которая более всех в мире подвержена террору и насилию".

Пресс-служба министра иностранных дел Гидеона Саара

Мир
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