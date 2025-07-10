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В Киеве застрелен полковник СБУ Иван Воронич

Убийства
Украина
время публикации: 10 июля 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 12:29
В Киеве застрелен полковник СБУ Иван Воронич
AP Photo/Rogelio V. Solis

Утром 10 июля в Киеве, в Голосеевском районе, был застрелен полковник Иван Воронич, занимавший должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления ЦСО "А" СБУ.

В соцсетях опубликованы кадры с камеры наблюдения, на которых видно как неизвестный подходит к Вороничу и производит пять выстрелов из пистолета с глушителем, после чего покидает место покушения.

Об убийстве Воронича, пишут УНН и другие украинские СМИ.

О задержании стрелявшего не сообщается. Проводится расследование.

Мир
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