В Киеве застрелен полковник СБУ Иван Воронич
время публикации: 10 июля 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 12:29
Утром 10 июля в Киеве, в Голосеевском районе, был застрелен полковник Иван Воронич, занимавший должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления ЦСО "А" СБУ.
В соцсетях опубликованы кадры с камеры наблюдения, на которых видно как неизвестный подходит к Вороничу и производит пять выстрелов из пистолета с глушителем, после чего покидает место покушения.
Об убийстве Воронича, пишут УНН и другие украинские СМИ.
О задержании стрелявшего не сообщается. Проводится расследование.