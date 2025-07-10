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Мир

США возобновляют поставки Украине снарядов и высокоточных ракет

время публикации: 10 июля 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 13:20
США возобновляют поставки Украине снарядов и высокоточных ракет
AP Photo/Alex Brandon

Администрация США приняла решение о возобновлении поставок Украине некоторых видов вооружений, которые были заморожены около недели назад по решению министра обороны Пита Хегсета. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на официальные источники.

В частности, речь идет о 155-мм снарядах и высокоточных ракет GMLRS. Неясно, идет ли речь только о принципиальном решении, или поставки уже возобновились. Добавим, что замораживание коснулось также ракет Patriot, Hellfire, боеприпасов для гаубичной артиллерии

Источники настаивают, что это была "пауза", и речь шла об изменении политики, а о необходимости провести ревизию запасов вооружений. Однако агентство напоминает, что решение главы Пентагона вызвало замешательство не только в Украине, но и в администрации США.

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