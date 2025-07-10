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Мир

Удар армии РФ по Киеву: есть погибшие, множество раненых

Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 10 июля 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 08:24
Удар армии РФ по Киеву: есть погибшие, множество раненых
ГСЧС Украины

В ночь на 10 июля армия РФ осуществила очередной массированный ракетно-дроновый удар по целям в Украине. Основным направлением удара был Киев.

Двое гражданских погибли и 16 получили ранения и травмы, сообщают местные власти.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Подольском районе в результате российской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи.

Мир
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