Трамп временно назначил главой NASA министра транспорта Даффи
время публикации: 10 июля 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 07:50
Президент США Дональд Трамп предложил министру транспорта Шону Даффи временно возглавить Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
В ответ Даффи написал в соцсети X: "Для меня большая честь принять эту миссию. Пришло время покорять космос".
В конце мая Трамп снял кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA.
Американские СМИ, комментируя снятие кандидатуры Айзекмана, отмечали, что бизнесмен был связан с известными представителями демократов и жертвовал на их деятельность.
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