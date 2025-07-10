Трамп временно назначил главой NASA министра транспорта Даффи

Президент США Дональд Трамп предложил министру транспорта Шону Даффи временно возглавить Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В ответ Даффи написал в соцсети X: "Для меня большая честь принять эту миссию. Пришло время покорять космос".

В конце мая Трамп снял кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA.

Американские СМИ, комментируя снятие кандидатуры Айзекмана, отмечали, что бизнесмен был связан с известными представителями демократов и жертвовал на их деятельность.