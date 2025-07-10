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Трамп похвалил "прекрасный английский" англоговорящего президента Либерии

Дональд Трамп
время публикации: 10 июля 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 11:01
Трамп похвалил "прекрасный английский" англоговорящего президента Либерии
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с президентами пяти африканских стран: Гвинеи-Биссау, Либерии, Габона, Мавритании и Сенегала. В ходе беседы он восхитился уровнем английского языка либерийского президента Джозефа Боакайя.

"У вас такой хороший, красивый английский. Где вы научились так красиво говорить? Где вы получили образование? В Либерии? Прекрасный английский. За этим столом бывали люди, которые говорили гораздо хуже. Большое спасибо", – сказал Трамп.

Сидевший напротив Трампа Боакайя дипломатично молчал, ограничившись подтверждением, что выучил английский в Либерии. Трамп не знал, что в этой стране, созданной освобожденными американскими рабами, английский язык является официальным.

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