Трамп похвалил "прекрасный английский" англоговорящего президента Либерии

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с президентами пяти африканских стран: Гвинеи-Биссау, Либерии, Габона, Мавритании и Сенегала. В ходе беседы он восхитился уровнем английского языка либерийского президента Джозефа Боакайя.

"У вас такой хороший, красивый английский. Где вы научились так красиво говорить? Где вы получили образование? В Либерии? Прекрасный английский. За этим столом бывали люди, которые говорили гораздо хуже. Большое спасибо", – сказал Трамп.

Сидевший напротив Трампа Боакайя дипломатично молчал, ограничившись подтверждением, что выучил английский в Либерии. Трамп не знал, что в этой стране, созданной освобожденными американскими рабами, английский язык является официальным.