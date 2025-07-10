Генштаб ВСУ: перехвачены 368 из 397 БПЛА и 14 ракет. Минобороны РФ: сбиты 14 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 10 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине 397 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также 18 ракет – восемь баллистических ракет "Искандер-М", шесть крылатых ракет Х-101, четыре зенитные ракеты С-300.

Украинские ПВО перехватили 368 беспилотников и 14 ракет (кроме С-300), запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в восьми локациях и падения фрагментов в 23 локациях. Причинен значительный ущерб.

В Киеве двое гражданских погибли и 16 получили ранения и травмы, сообщают местные власти. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Подольском районе в результате российской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 9 июля до утра 10 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 14 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Пензенской, Курской области и Крыма, над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются.