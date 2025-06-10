x
10 июня 2025
|
последняя новость: 18:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июня 2025
|
10 июня 2025
|
последняя новость: 18:47
10 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

После четырех дней поисков на Крите обнаружено тело пропавшей израильтянки

время публикации: 10 июня 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 19:00
После четырех дней поисков на Крите обнаружено тело пропавшей израильтянки
AP Photo/Michael Svarnias

Родные 65-летней писательницы Михаль Пелег, поиски которой на Крите были начаты три дня назад, сообщили, что ее тело было обнаружено в море.

Близкие погибшей считают, что во время прогулки они оступилась и упала с обрыва. По их словам, все в доме свидетельствовало о том, что Михаль намеревалась туда вернуться: она испекла печенье, на столе оставила недособранный пазл и т.д. Кроме того, 10 июня Михаль Пелег планировала лететь в Израиль.

В последние годы Михаль Пелег жила и работала в деревне Кавуси на Крите.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook