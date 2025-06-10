После четырех дней поисков на Крите обнаружено тело пропавшей израильтянки

Родные 65-летней писательницы Михаль Пелег, поиски которой на Крите были начаты три дня назад, сообщили, что ее тело было обнаружено в море.

Близкие погибшей считают, что во время прогулки они оступилась и упала с обрыва. По их словам, все в доме свидетельствовало о том, что Михаль намеревалась туда вернуться: она испекла печенье, на столе оставила недособранный пазл и т.д. Кроме того, 10 июня Михаль Пелег планировала лететь в Израиль.

В последние годы Михаль Пелег жила и работала в деревне Кавуси на Крите.