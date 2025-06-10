Швейцарец пролежал в снегу два часа, побив мировой рекорд
Элиас Мейер, профессиональный пауэрлифтер, решил установить рекорд по самому долгому времени нахождения под снегом, узнав, что никто до него не выдержал более двух часов. Предыдущий рекорд принадлежал поляку Валерьяну Романовски – 1 час 45 минут и 2 секунды. 9 июня представители Книги Рекордов Гиннесса объявили, что швейцарец установил новый рекорд.
2 апреля 2024 года Мейер, одетый лишь в плавки, провел под снежным покровом 2 часа и 7 секунд. По его словам, холод беспокоил его меньше, чем тяжесть снега, который на него давил. Во время рекордной попытки мужчина лежал лицом вниз под снегом. Рядом находилась медицинская команда скорой помощи, а также наблюдатели, которые постоянно контролировали его температуру тела и общее состояние здоровья.
"Тяжелый снег придавил меня, отчего у меня болели плечи и локти. Возможно, вы также чувствуете острый кусок льда на спине, не имея возможности что-либо с этим поделать, вы можете только быть благодарны, благодарны за все", – написал Майер в своем посте в Instagram.