Стрельба в австрийском Граце, есть погибшие

Несколько человек погибли в результате стрельбы в школе расположенного на юге Австрии города Грац. Об этом сообщает телеканал ORF. На месте проводится полицейская операция.

Министерство внутренних дел сообщает о погибших и тяжелораненых. По предварительной информации, стрелок покончил с собой. Предполагается, что речь идет об ученике школы.

По данным СМИ, речь идет по меньшей мере о пяти погибших. Среди жертв нападения есть как учащиеся, так и учителя. Школа эвакуирована.