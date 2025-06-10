x
10 июня 2025
|
последняя новость: 12:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июня 2025
|
10 июня 2025
|
последняя новость: 12:49
10 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Стрельба в австрийском Граце, есть погибшие

Стрельба
Австрия
время публикации: 10 июня 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 12:49
Массовая стрельба в австрийском Граце, есть погибшие
Wikipedia.org. Фото: Isiwal

Несколько человек погибли в результате стрельбы в школе расположенного на юге Австрии города Грац. Об этом сообщает телеканал ORF. На месте проводится полицейская операция.

Министерство внутренних дел сообщает о погибших и тяжелораненых. По предварительной информации, стрелок покончил с собой. Предполагается, что речь идет об ученике школы.

По данным СМИ, речь идет по меньшей мере о пяти погибших. Среди жертв нападения есть как учащиеся, так и учителя. Школа эвакуирована.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook