Стрельба в австрийском Граце, есть погибшие
время публикации: 10 июня 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 12:49
Несколько человек погибли в результате стрельбы в школе расположенного на юге Австрии города Грац. Об этом сообщает телеканал ORF. На месте проводится полицейская операция.
Министерство внутренних дел сообщает о погибших и тяжелораненых. По предварительной информации, стрелок покончил с собой. Предполагается, что речь идет об ученике школы.
По данным СМИ, речь идет по меньшей мере о пяти погибших. Среди жертв нападения есть как учащиеся, так и учителя. Школа эвакуирована.