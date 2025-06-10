ООН: "Рождаемость в мире находится на беспрецедентно низком уровне"

Фонд ООН по народонаселению (UNFPA) опубликовал отчет, в котором говорится, что уровень рождаемости в мире находится на беспрецедентно низком уровне. Согласно документу, сотни миллионов семей не могут позволить себе столько детей, сколько они хотят.

В опросе приняли участие 14000 человек из 14 стран, разнящихся по географическому и экономическому положению. Их суммарное население составляет треть от населения планеты. В списке – США, Бразилия, Германия, Таиланд, Индия, Индонезия, Марокко, Южная Корея.

"Речь идет о беспрецедентном снижении рождаемости. Большинство опрошенных хочет двух или более детей. Но люди понимают, что не могут себе этого позволить. Мы наблюдаем настоящий кризис", – говорит глава UNFPA доктор Наталия Канем.

39% опрошенных заявляют, что главная причина – финансовая. Вырастить ребенка – дорогостоящий проект. 12% называют главной проблемой неспособность зачать ребенка. Около 20% говорят о страхе перед будущим, боясь войн, эпидемий, изменения климата. При этом каждая третья женщина беременела незапланированно.