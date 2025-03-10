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Мир

Россия высылает супруга британского дипломата и еще одного сотрудника посольства

Россия
Великобритания
время публикации: 10 марта 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 10:14
Россия высылает двух британских дипломатов
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Федеральная служба безопасности России сообщила, что второй секретарь посольства Великобритании Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер лишены аккредитации и должны покинуть страну в двухнедельный срок.

"Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, и Майкл Скиннер – супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство", – говорится в заявлении пресс-службы ФСБ.

Согласно заявлению, выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации. "ФСБ "продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами", – добавили в ведомстве.

В сентябре 2024 года персонами нон-грата были объявлены шесть сотрудников посольства Великобритании, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы: Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

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