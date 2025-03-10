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Мир

Армия КНДР осуществила запуск баллистических ракет

Корея
время публикации: 10 марта 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 08:34
Армия КНДР осуществила запуск баллистических ракет
AP Photo/Ahn Young-joon

10 марта армия КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет в западном направлении с территории внутренней части провинции Хванхэ в Северной Корее, сообщает объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

В сообщении сказано, что южнокорейские военные усилили "наблюдение и контроль", поддерживают полную боевую готовность и тесно сотрудничают с вооружёнными силами США.

Сведений об ущербе не поступало.

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