Армия КНДР осуществила запуск баллистических ракет в сторону Японского моря
время публикации: 14 января 2025 г., 06:43 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 06:48
14 января армия КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского моря, сообщает объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.
Судя по имеющимся данным, ракеты пролетели около 250 км и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.
Сведений об ущербе не поступало.
Южная Корея и Япония выступили с осуждением действий Пхеньяна.