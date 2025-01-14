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Мир

Армия КНДР осуществила запуск баллистических ракет в сторону Японского моря

Корея
время публикации: 14 января 2025 г., 06:43 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 06:48
Армия КНДР осуществила запуск баллистических ракет в сторону Японского моря
AP Photo/Ahn Young-joon

14 января армия КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского моря, сообщает объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Судя по имеющимся данным, ракеты пролетели около 250 км и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Сведений об ущербе не поступало.

Южная Корея и Япония выступили с осуждением действий Пхеньяна.

Мир
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