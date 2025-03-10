Грузовое судно, столкнувшееся с танкером возле побережья Англии, перевозило высокотоксичное вещество

В Северном море, возле побережья Восточного Йоркшира, произошло столкновение американского танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong. После столкновения на обоих судах возникли пожары.

Агентство Reuters пишет, что по данным британского журнала Lloyd's List, посвященного морским перевозкам, на борту контейнеровоза Solong находилось 15 контейнеров с цианидом натрия.

Американская логистическая фирма Crowley, отвечавшая за эксплуатацию танкера Stena Immaculate, сообщила, что он перевозил авиационное топливо.

Sky News передает, что на данный момент известно: на борту двух судов находились 37 членов экипажа, из которых 32 были доставлены на берег.