После группового изнасилования израильтянки сотни туристов покинули район деревни Хампи в Индии

Сотни туристов, главным образом, израильтян, спешно покинули район деревни Хампи, расположенной возле древнего города Виджаянагара, бывшей столицы Виджаянагарской империи. Некоторые из них рассказали местным СМИ, что опасаются за свою безопасность.

Владелец гестхауса в Хампи сообщил, что район покинули около 400 туристов, а другие решили не выходить на улицу ночью из опасений за свою безопасность.

Новостная служба 12 канала ИТВ приводит рассказ 21-летней израильской туристки, которая призналась, что она и ее подруги опасаются за свою безопасность после нападения на соотечественницу, они также решили покинуть Хампи.

Причиной этого стало жестокое нападение на группу туристов в районе деревни Хампи на севере индийского штата Карнатака. По данным расследования, преступники подъехали к туристам на мотоцикле и "попросили деньги" на бензин, когда им отказали, они столкнули мужчин в канал (двое мужчин получили травмы, но сумели выбраться, третий утонул, и его тело было найдено позже), а двух женщин, включая туристку из Израиля, изнасиловали.

Двое из троих подозреваемых были задержаны вскоре после происшествия, третий пытался скрыться, но вскоре был задержан в штате Тамилнад на юге Индии. Всем подозреваемых будут предъявлены обвинения в "групповом изнасиловании, вымогательстве и покушении на убийство".