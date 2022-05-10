Армия РФ продолжает атаковать мариупольскую "Азовсталь", применяя авиацию и артиллерию
Генеральный штаб вооруженных сил Украины утром 10 мая сообщил, что российская армия и силы ДНР продолжают атаковать завод "Азовсталь", где находятся сотни последних защитников Мариуполя.
В сообщении ВСУ сказано, что армия РФ применяет авиацию и артиллерию.
Бои ведутся и на территории "Азовстали".
По нашим данным, параллельно с боевыми действиями продолжаются переговоры.
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