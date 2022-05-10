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NEWSru.co.il :: В мире10 мая 2022 г., 07:10

Япония объявила о введении дополнительных санкций против РФ: Мишустин в "черном списке"

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Япония объявила о введении дополнительных санкций против РФ: Мишустин в "черном списке"

Во вторник, 10 мая, МИД Японии объявил о введении дополнительных санкций против Российской Федерации, которая ведет войну против Украины.

Согласно представленным документам, в обновленные санкционные списки вошли более 130 человек, включая премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заместителя секретаря Cовета безопасности РФ Рашида Нургалиева, руководителей ЛНР и ДНР, а также родственников олигарха Геннадия Тимченко. Санкции предусматривают рестрикции, включая заморозку активов, отмечает ТАСС.

Кроме того Япония ввела дополнительные экспортные санкции, расширив перечень подпавших под ограничения компаний и организаций, связанных, по мнению японской стороны, с оборонным сектором. В список было добавлено 70 новых компаний, включая "Алмаз-Антей" и корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".


Таким образом в санкционные списки Японии уже входит более 700 граждан РФ, Беларуси, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.

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