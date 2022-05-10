Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 226 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 10 мая, 76-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 226 детей, 416 несовершеннолетних получили ранения.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1657 учебных заведений, 132 из них разрушены полностью.