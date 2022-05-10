Во вторник, 10 мая, губернаторы нескольких областей Российской Федерации объявили о своей отставке.

Как сообщает агентство "Интерфакс", подали в отставку губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок (его каденция скоро заканчивается).

Судя по заявлению Васильева, он планирует перейти на новую должность в федеральной власти. Прочие его коллеги-губернаторы о подобных планах не сообщают.