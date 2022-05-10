Историк Дмитриев, приговоренный к 15 годам лишения свободы, этапирован в колонию строгого режима в Потьме
Юрия Дмитриева, осужденного на 15 лет по делу о преступлениях против половой неприкосновенности приемной дочери, доставили в колонию строгого режима (ИК-18) в поселок Потьма (Мордовия), сообщил "Интерфаксу" 10 мая его адвокат Виктор Ануфриев.
Поселок расположен в Зубово-Полянском районе Мордовии. Название поселка Потьма с мокшанского языка переводится как "глубинка, глушь".
27 декабря 2021 года Петрозаводский городской суд признал историка Юрия Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия. Судья Екатерина Хомякова вынесла приговор "путем сложения наказаний": 15 лет в колонии строгого режима.
29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии при повторном рассмотрении дел историка приговорил его к 13 годам строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Дело по обвинениям в развратных действиях, хранении детской порнографии и хранении запчастей оружия этот суд направил в Петрозаводский горсуд на новое рассмотрение, уже по третьему кругу. 16 февраля Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отклонил жалобу на этот приговор.
Первоначально историк обвинялся в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. В 2018 году Петрозаводский городской суд по двум первым обвинениям Дмитриева оправдал и признал виновным только в незаконном хранении деталей оружия.
Обвинение в педофилии Дмитриеву добавили перед вторым кругом. При повторном рассмотрении в июле 2020 года Петрозаводский суд приговорил историка к 3,5 годам колонии по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью, оправдав по остальным статьям. Затем в конце сентября 2020 года последовал приговор Верховного суда Карелии: 13 лет колонии строго режима.
Юрий Дмитриев вины не признает.
В марте 2021 года юристы "Мемориала" направили жалобу на приговор Дмитриеву в Европейский суд по правам человека. Они заявляли, что в деле Дмитриева нарушены четыре статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статья 7 (наказание исключительно на основании закона), статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) отдельно и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).
Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы XX века. Он обнаружил места массовых захоронений людей, расстрелянных в Сандармохе и Красном бору, занимался поисками других мест массовых внесудебных казней в Карелии, а в 2016 году готовился закончить книгу, посвященную карельским спецпоселенцам. Довести работу до конца Дмитриеву не удалось.
Издание "Проект" писало, что упорное преследование Дмитриева может быть связано с публикацией "Мемориалом" списка кадровых сотрудников НКВД, одним из которых был предполагаемый родственник главы карельской ФСБ Анатолия Серышева, который позже стал помощником президента России, а затем – членом президентской комиссии по рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.
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Историк Юрий Дмитриев приговорен к 15 годам колонии строгого режима