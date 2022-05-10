"У Путина нет выхода из войны в Украине": Байден подписал закон о ленд-лизе

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что у российского руководства нет стратегии выхода из войны в Украине. По его словам, американская администрация пытается понять, что с этим делать.

Байден отметил, что президент России Владимир Путин рассчитывал на раскол NATO и Евросоюза, однако после российского вторжение западные страны выступили в поддержку Украины, к чему Россия была не готова. Таким образом, Путин стал заложником начатой им войны и не знает, как положить ей конец.

9 мая президент США подписал закон о ленд-лизе, активизировав эту программу помощи впервые после Второй Мировой войны. Закон значительно упростит процедуру льготных поставок вооружений Украине. Для церемонии была выбрана символическая дата – День победы.

"Подписанный закон дает нам новые важные инструменты для поддержки Украины и украинского народа, который защищает свою страну и свою демократию от развязанной Путиным жестокой войны", - заявил президент.

Он также призвал Конгресс США незамедлительно принять решение об увеличении ассигнований на нужды Украины, поскольку все возможности, связанные с президентской прерогативой, исчерпаны. Согласно государственному секретарю Энтони Блинкену, речь идет о сумме 40 миллиардов долларов.