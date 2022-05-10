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NEWSru.co.il :: В мире10 мая 2022 г., 16:07

Портрет Мэрлин Монро стал самым дорогим произведением современного искусства

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Портрет Мэрлин Монро стал самым дорогим произведением современного искусства Портрет Мэрлин Монро стал самым дорогим произведением современного искусства

Одно из наиболее знаковых произведений современного искусства, портрет Мэрлин Монро, написанный художником Энди Уорхоллом методом шелкографии, был продан на аукционе Christie's за 195 миллионов долларов.

Shot Sage Blue Marilyn был создан в 1964 году, уже после смерти актрисы и стал частью серии из пяти портретов Монро. Он входил в коллекцию швейцарских арт-дилеров Томаса и Дорис Амманов. Всего в ходе торгов было выручено более 317 миллионов, которые поступят в благотворительный фонд.

"Картина свидетельствует, что красота Монро не теряет своего воздействия и в XXI веке. Мерлин ушла, ужасные обстоятельства ее жизни и смерти забыты. Осталась лишь загадочная улыбка, напоминающая о другой важной в истории живописи женщине – Моне Лизе", - заявлял ранее глава фонда Амманов Георг Фрай.

Картина стала самым дорогим в истории произведением искусства XX века. Предыдущий рекорд, составлявший 179 миллионов, принадлежал "Алжирским женщинам" Пабло Пикассо. А самой дорогой картиной остается проданный за 450 миллионов "Спаситель мира" Леонардо да Винчи. Уже после аукциона в авторстве возникли сомнения.


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