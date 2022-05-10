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NEWSru.co.il :: В мире10 мая 2022 г., 14:04

Сервис Rutube был атакован хакерами и недоступен с 9 мая

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Сервис Rutube был атакован хакерами и недоступен с 9 мая

9 мая хакерами был атакован Rutube – российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. На момент публикации данного сообщения сервис недоступен.

Администрация Rutube пишет: "На сайте ведутся технические работы. Сайт был атакован. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены".

Причина атаки, названная хакерами: множество антиукраинских видеоматериалов, которые размещались на Rutube. При этом для атаки сознательно было выбрано 9 мая, когда в РФ отмечался день победы.


Судя по заявлениям министерства образования и науки РФ и других государственных ведомств, планировался постепенный отказ от сервиса YouTube в России в пользу сервиса Rutube.

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