Сервис Rutube был атакован хакерами и недоступен с 9 мая

9 мая хакерами был атакован Rutube – российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. На момент публикации данного сообщения сервис недоступен.

Администрация Rutube пишет: "На сайте ведутся технические работы. Сайт был атакован. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены".

Причина атаки, названная хакерами: множество антиукраинских видеоматериалов, которые размещались на Rutube. При этом для атаки сознательно было выбрано 9 мая, когда в РФ отмечался день победы.

Судя по заявлениям министерства образования и науки РФ и других государственных ведомств, планировался постепенный отказ от сервиса YouTube в России в пользу сервиса Rutube.