В Украину приехал министр иностранных дел Нидерландов

Одновременно с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Украину прибыл глава нидерландского МИДа Вопке Хукстра.

Пока Бербок посещала Бучу, Хукстра отправился в Ирпень - еще один населенный пункт в Киевской области, сильно пострадавший от российского вторжения.

This morning I arrived in #Kyiv for meetings with the Ukrainian government, together with my colleague @Abaerbock. Started my visit in #Irpin, a suburb of Kyiv. 1/3 pic.twitter.com/OZeXf3M66k