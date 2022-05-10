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NEWSru.co.il :: В мире10 мая 2022 г., 09:59

Инженер-компьютерщик и тик-токер Катя Эчасаррета победила в конкурсе на полет в космос

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Инженер-компьютерщик и тик-токер Катя Эчасаррета победила в конкурсе на полет в космос

Неправительственная организация Space for Humanity объявила победителя конкурса на отправку астронавта в космос. Им стала уроженка Мексики Катя Эчасаррета. "Она представляет все ценности, отстаиваемые Space for Humanity", - говорится в заявлении.

В конкурсе приняло участие около 7000 человек более чем из 100 стран мира. Катя, инженер-компьютерщик совершит полет в составе экипажа миссии Blue Origin's NS-21. Ей 26 лет, она выпускница UCLA, работала в NASA, а сейчас ведет научно-популярные передачи, в том числе – на платформе Tik-Tok.

Кате предстоит стать первой женщиной мексиканского происхождения в космосе. "Я горжусь тем, что представляю не только Space for Humanity, но и всех девочек и женщин, которые мечтают сделать что-то значительное. Может, это станет для них толчком к мечте", - сообщила она.


Дата полета еще не объявлена. Владельцем компании Blue Origin, на корабле которой Эчасаррета совершит суборбитальный полет, является предприниматель Джеф Безос. Он уже поздравил будущую астронавтку.

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