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NEWSru.co.il :: В мире10 мая 2022 г., 22:39

Минобороны Украины: Россия вывозит из страны украденное зерно и овощи

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Минобороны Украины: Россия вывозит из страны украденное зерно и овощи

Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило, что российские войска вывозят из страны зерно и другую сельхозпродукцию.

"В настоящее время известно, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находятся на сухогрузом под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза - Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

По данным разведки, готовятся к отправке в Россию семена подсолнечника, хранившиеся в городе Пологи Запорожской области.


КАМАЗы, нагруженные зерном, следуют из Украины также в Крым. Из ангаров в селе Малая Лепетиха похищены 1500 тонн зерна.

Также российские военные вывозят в Крым свеклу, картофель, капусту.

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