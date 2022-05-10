Минобороны Украины: Россия вывозит из страны украденное зерно и овощи

Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило, что российские войска вывозят из страны зерно и другую сельхозпродукцию.

"В настоящее время известно, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находятся на сухогрузом под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза - Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

По данным разведки, готовятся к отправке в Россию семена подсолнечника, хранившиеся в городе Пологи Запорожской области.

КАМАЗы, нагруженные зерном, следуют из Украины также в Крым. Из ангаров в селе Малая Лепетиха похищены 1500 тонн зерна.

Также российские военные вывозят в Крым свеклу, картофель, капусту.