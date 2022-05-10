Илон Маск объявил, что разрешит Дональду Трампу вернуться в Twitter
Американский миллиардер Илон Маск объявил: после того, как он закончит процесс покупки Twitter, он разрешит экс-президенту США Дональду Трампу вернуться в социальную сеть.
NBC News передает, что соответствующие заявление Маск сделал на мероприятии, проводимом при участии Financial Times.
По словам Маска, было "чрезвычайно глупо" вводить в отношении Трампа "пожизненный бан".
Около месяца назад в интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что не вернется в Twitter, даже если ему будет разрешено это сделать. По словам экс-президента, его полностью устраивает своя собственная платформа Truth Social.
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