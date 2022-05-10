Чехия займет место России в Совете ООН по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за включение Чехии в состав Совета по правам человека. Ранее из этой организации была исключена Россия.

"Генеральная Ассамблея ООН избрала Чешскую Республику на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года", - сказано в "твиттере" организации.

Чехия будет заседать в Совете по правам человека до 31 декабря 2023 года.

Членство России в этом органе было приостановлено 7 апреля. В ходе голосования на Генассамблеи это решение поддержали 93 страны, были против - 24, 55 - воздержались.

Страны, которые считаются "главными друзьями Путина в Европе" - Венгрия и Сербия - голосовали "за".

Голосовали против: Алжир, Беларусь, Боливия, Бурунди, Китай, Центральноафриканская Республика, Конго, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.