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    В мире

    Теракт в Тунисе: около синагоги Аль-Гриба были убиты кузены-евреи и двое охранников

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    Теракт в Тунисе: около синагоги Аль-Гриба были убиты кузены-евреи и двое охранников
    AP Photo/Hassene Dridi

    Уточнены сведения о жертвах вооруженного нападения около синагоги Аль-Гриба (Грейба) на острове Джерба в Тунисе. Были убиты четыре человека: кузены-евреи – местный житель и турист из Франции, а также двое сотрудников службы безопасности.

    Известно также о десяти раненых (среди них шестеро сотрудников службы безопасности и четверо посетителей синагоги).

    Министерство внутренних дел Туниса сообщает, что сотни евреев, находившихся в синагога Аль-Гриба в ночь праздника Лаг ба-Омер, под усиленной охраной были эвакуированы в гостиницы.

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    Судя по всему, нападавший намеревался ворваться в синагогу, и, если бы он не был застрелен, то жертв могло бы быть значительно больше.

    Во время теракта в синагоге находился Йом-Тов Кальфон, экс-депутат израильского парламента от партии "Ямина", уроженец Франции, сообщают израильские СМИ.

    В ночь на 10 мая МВД Туниса сообщило о стрельбе около синагоги Аль-Гриба (Грейба) на острове Джерба. В сообщении МВД Туниса было сказано, что сержант ВМФ национальной гвардии застрелил коллегу, используя личное оружие, забрал боеприпасы и предпринял попытку добраться до синагоги, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности. Злоумышленника ликвидировали.

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    По всей видимости, речь идет о теракте, целью которого являлись посетители синагоги, среди которых было множество израильтян. Возможно, нападение связано с событиями в Газе, где ЦАХАЛ проводит антитеррористическую операцию "Щит и стрела".

    9 мая, в день еврейского праздника Лаг ба-Омер, в синагоге Аль-Гриба и около нее проходило мероприятие с участием множества евреев – в том числе израильтян, приехавших в Тунис.

    Ранее руководство "Исламского джихада" и ХАМАСа дало понять, что готовятся "ответные действия" как на территории Израиля, так и за пределами еврейского государства.

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    Отметим, что синагога Аль-Гриба в Тунисе неоднократно в прошлом становилась объектом для террористических атак.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 Мая 2023
    Теракт около синагоги Аль-Гриба в Тунисе: есть жертвы
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