В центре Санкт-Петербурга автобус с пассажирами упал в реку Мойку, есть погибшие

В центре Санкт-Петербурга автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров, выехал на встречную полосу, и, пробив ограждение, упал в реку Мойку, сообщает ТАСС. Не менее четырех человек погибли.

По предварительным данным, шесть пассажиров получили травмы. Была проведена спасательная операция, в ходе которой людям помогали выбраться на крышу автобуса, а оттуда – в безопасное место.