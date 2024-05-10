В центре Санкт-Петербурга автобус с пассажирами упал в реку Мойку, есть погибшие
время публикации: 10 мая 2024 г., 15:23 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 15:32
В центре Санкт-Петербурга автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров, выехал на встречную полосу, и, пробив ограждение, упал в реку Мойку, сообщает ТАСС. Не менее четырех человек погибли.
По предварительным данным, шесть пассажиров получили травмы. Была проведена спасательная операция, в ходе которой людям помогали выбраться на крышу автобуса, а оттуда – в безопасное место.