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В ЮАР в результате падения автобуса с моста погибли 45 человек, выжил только 8-летний мальчик

время публикации: 28 марта 2024 г., 22:39 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 22:39
В ЮАР в результате падения автобуса с моста погибли 45 человек, выжил только 8-летний мальчик
AP Photo/Nardus Engelbrecht

На севере ЮАР в результате падения автобуса в ущелье погибли 45 человек, единственный выживший в этой аварии – 8-летний мальчик. Об этом написало издание The Guardian

Министерство транспорта сообщило, что ребенок доставлен в больницу с серьезными травмами.

По данным местных властей на одном из горных перевалов водитель автобуса не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего автобус соскользнул с моста в ущелье и загорелся.

В автобусе находились паломники из Ботсваны, ехавшие в город Мория в провинции Лимпопо, чтобы посетить церковную службу в пасхальные выходные.

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