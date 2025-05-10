x
10 мая 2025
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 мая 2025
|
10 мая 2025
|
последняя новость: 15:58
10 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

МИД Украины: мы готовы к полному прекращению огня на 30 дней

США
Европейский Союз
Война в Украине
время публикации: 10 мая 2025 г., 15:14 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 15:14

В Киев на саммит утром 10 мая прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск.

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры после саммита провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"Украина и союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника, – заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. – Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам".

Западные лидеры встречаются с Зеленским на следующий день после того, как президент России Владимир Путин принял своих союзников на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

Третья ночь объявленного Россией временного прекращения огня снова прошла без запуска российских беспилотников и ракет по украинским городам. На фронте и в Сумской области боевые действия не прекращались, следует из заявлений украинских властей.

Россия пока не дала согласие на 30-дневное прекращение огня. В интервью ABC представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о требовании Путина – поставки оружия от союзников Украины должны прекратиться до того, как можно будет сделать паузу в боевых действиях.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook