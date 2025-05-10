В Кашмире погибли по меньшей мере 13 мирных жителей; более 50 человек получили ранения

В результате атак индийской армии на контролируемую Пакистаном часть Кашмира погибли по меньшей мере 13 мирных жителей; более 50 человек получили ранения.

После ночных атак со стороны Пакистана армия Индии нанесла удары по целям на пакистанской территории. Обе стороны заявляют о значительном ущербе на стороне противника.

Командование вооруженных сил Индии заявляет, что были атакованы "площадки террористов" в Пакистане. Утверждается, что "террористической инфраструктуре" причинен значительный ущерб.

В то же время агентство Reuters сообщает, что утром вновь прогремели взрывы в городах Сринагар и Барамулла на территории индийского Джамму и Кашмира. Судя по имеющимся данным, пакистанские военные атаковали цели в районе местного аэропорта и штаба армии.