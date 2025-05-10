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Мир

США призвали Пакистан к деэскалации конфликта с Индией

Индия
Пакистан
США
время публикации: 10 мая 2025 г., 07:04 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 07:27
Госсекретарь США Марко Рубио
AP Photo/Mark Schiefelbein

Госсекретарь США Марко Рубио провел беседу с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром и призвал Пакистан и Индию найти пути для деэскалации конфликта, сообщает Госдепартамент США.

Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что Рубио предложил помощь с американской стороны в "начале конструктивных переговоров для предотвращения будущих конфликтов".

Судя по всему, Рубио беседовал с Муниром вскоре после того, как власти Пакистана объявили о начале крупномасштабной военной операции против Индии.

Мир
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